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Ржаницын Вассилиан Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

01.11.1851 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Ржаницын Александр Вассилианович

Мать ребёнка: Ржаницына Ульяна Диомидовна

Бережок, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Сын пономаря Преображенской Бережецкой церкви.
Рождение ребёнка
1827

Сын: Ржаницын Николай Вассилианович

Мать ребёнка: Ржаницына Ульяна Диомидовна

Бережок, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ржаницына Ульяна Диомидовна

Работа или профессия
Неизвестно
Бережок, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Пономарь Преображенской Бережецкой церкви Кадниковского уезда.
Смерть
01.11.1851 ст.
От неизвестной болезни.
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