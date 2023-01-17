Ржаницын Вассилиан Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти01.11.1851 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Ржаницын Александр Вассилианович
Мать ребёнка: Ржаницына Ульяна Диомидовна
Сын пономаря Преображенской Бережецкой церкви.
Рождение ребёнка
1827
Сын: Ржаницын Николай Вассилианович
Мать ребёнка: Ржаницына Ульяна Диомидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь Преображенской Бережецкой церкви Кадниковского уезда.
Смерть
01.11.1851 ст.
От неизвестной болезни.