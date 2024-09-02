Алёшко (Тумашевич) Регина Францевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алёшко (Тумашевич) Регина Францевна

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Место рождения

Муляры

Дата рождения

12.01.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1933

Отец: Тумашевич Франц Иосифович

Мать: Тумашевич (Шоть) Эмилия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алёшко Владимир Юльянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ёч (Алёшко) Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Алёшко Владимир Юльянович

Рождение ребёнка
13.06.1966

Сын: Алёшко Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Алёшко Владимир Юльянович

Смерть
Неизвестно

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