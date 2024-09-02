Алёшко (Тумашевич) Регина Францевна
Место рожденияМуляры
Дата рождения12.01.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1933
Отец: Тумашевич Франц Иосифович
Мать: Тумашевич (Шоть) Эмилия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ёч (Алёшко) Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Алёшко Владимир Юльянович
Рождение ребёнка
13.06.1966
Сын: Алёшко Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Алёшко Владимир Юльянович
Смерть
Неизвестно