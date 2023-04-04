Гурвич Илья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1964
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Гурвич Абрам
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Шляхтер) Лина
Рождение ребёнка
1931
Сын: Гурвич Юлик
Мать ребёнка: (Шляхтер) Лина
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Шляхтер) Лина
Смерть
1964
Москва, город федерального значения Москва