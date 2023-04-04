Гурвич Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурвич Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1902 г.р.

Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Гурвич Абрам

Мать: Гурвич (Шахет) Ида Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Шляхтер) Лина

Рождение ребёнка
1931

Сын: Гурвич Юлик

Мать ребёнка: (Шляхтер) Лина

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шляхтер) Лина

Смерть
1964
Москва, город федерального значения Москва

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