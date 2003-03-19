Гилязутдинов Равиль Назмутдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гилязутдинов Рафаэль Равилевич
Мать ребёнка: Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гилязутдинов Вадим Равилевич
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера
Смерть
Неизвестно