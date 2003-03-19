Гилязутдинов Равиль Назмутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГилязутдинов Равиль Назмутдинович

Гилязутдинов Равиль Назмутдинович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Гилязутдинов Назмутдин Фасхутдинович

Мать: Гилязутдинова Насима Багаутдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилязутдинов Рафаэль Равилевич

Мать ребёнка: Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилязутдинов Вадим Равилевич

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close