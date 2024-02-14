Абдулмазитов Мухаметлатиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулмазитов Мухаметлатиф

Место рождения

Ишлы, Башкортостан, Россия

Дата рождения

1808

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Биккинин Абдулмазит

Мать: Биккинина (Бикулова) Ханифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Абдулмазитов) Мухаметканафия Мухаметлатифов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1833

Сын: Мухаметлатифов Мухаметхафиз

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1833

Сын: Мухаметлатифов Мухаметканафия

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1837

Сын: Мухаметлатифов Мухаметсафа

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Мухаметлатифова) Гизаниса

Мать ребёнка: ?

Смерть
1844

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