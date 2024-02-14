Абдулмазитов Мухаметлатиф
Место рожденияИшлы, Башкортостан, Россия
Дата рождения1808
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Биккинин Абдулмазит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Абдулмазитов) Мухаметканафия Мухаметлатифов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1833
Сын: Мухаметлатифов Мухаметхафиз
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1833
Сын: Мухаметлатифов Мухаметканафия
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1837
Сын: Мухаметлатифов Мухаметсафа
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Мухаметлатифова) Гизаниса
Мать ребёнка: ?
Смерть
1844