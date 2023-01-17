Зобнин Тимофей Аникьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗобнин Тимофей Аникьевич

Зобнин Тимофей Аникьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1674

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1695

Сын: Зобнин Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1700

Сын: Зобнин Алесандр Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1705

Сын: Зобнин Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Давыдовы, Орловский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1719
Давыдовы, Орловский муниципальный район, Кировская область
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