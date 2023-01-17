Зобнин Тимофей Аникьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1674
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1695
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1700
Сын: Зобнин Алесандр Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1705
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1719