Васильев Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Василий Федоров

Мать: Евдокия Федорова

Смерть
Неизвестно
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