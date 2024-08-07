Булычева Клавдия Васильевна
Место рождениядер. Милятино, Спас-Деменского района, Калужской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Булычев Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кобяк Александр
Рождение ребёнка
01.07.1926
Сын: Кобяк Адольф Александрович
Отец ребёнка: Кобяк Александр
Смерть
Неизвестно