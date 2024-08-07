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Булычева Клавдия Васильевна

Место рождения

дер. Милятино, Спас-Деменского района, Калужской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Булычев Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобяк Александр

Рождение ребёнка
01.07.1926

Сын: Кобяк Адольф Александрович

Отец ребёнка: Кобяк Александр

Смерть
Неизвестно

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