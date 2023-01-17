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Райфурак Пантелеймон Федорович

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Место рождения

Могилёв-Подольский, Вінницька область

Дата рождения

Между 1895 и 1896

Дата смерти

После 1970

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1895 и 1896

Отец: Райфурак Федор Васильевич

Мать: Райфурак Мария Николаевна

Могилёв-Подольский, Вінницька область
Рождение ребёнка
21.01.1929

Сын: Райфурак Аркадий Пантелеймонович

Мать ребёнка: Райфурак Елена Григорьевна

Могилёв-Подольский, Вінницька область
Рождение ребёнка
29.08.1936

Дочь: Манжура Светлана Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Райфурак Елена Григорьевна

Могилёв-Подольский, Вінницька область
Рождение ребёнка
30.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Райфурак Елена Григорьевна

Могилёв-Подольский, Вінницька область
Смерть
После 1970
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