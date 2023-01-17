Райфурак Пантелеймон Федорович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1895 и 1896
Дата смертиПосле 1970
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1895 и 1896
Рождение ребёнка
21.01.1929
Сын: Райфурак Аркадий Пантелеймонович
Мать ребёнка: Райфурак Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
29.08.1936
Дочь: Манжура Светлана Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Райфурак Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
30.01.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Райфурак Елена Григорьевна
Смерть
После 1970