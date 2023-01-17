Столбов Родион Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1648
Дата смерти1728
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1648
Отец: Столбов Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1686
Сын: Столбов Григорий Родионович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Столбова Епистимия
Место жительства
Неизвестно
Дворищь, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1728