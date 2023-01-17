Столбов Родион Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столбов Родион Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1648

Дата смерти

1728

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1648

Отец: Столбов Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1686

Сын: Столбов Григорий Родионович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Столбова Епистимия

Место жительства
Неизвестно
Дворищь, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1728
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