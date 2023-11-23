Кузьма Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьма Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1701 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузьма Яковлевич (1698 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Бабурина Даниловского уезда. Жена его Мавра Яковлевна (1701-?). Дети: Михаил (1723-?) Анастасия (1725-?) Агриппи... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Яковлева

Рождение ребёнка
1723

Сын: Михаил Кузьмин

Мать ребёнка: Мавра Яковлева

Рождение ребёнка
1725

Дочь: Анастасия Кузьмина

Мать ребёнка: Мавра Яковлева

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Агриппина Кузьмина

Мать ребёнка: Мавра Яковлева

Смерть
Неизвестно

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