Кузьма Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Кузьма Яковлевич (1698 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Бабурина Даниловского уезда. Жена его Мавра Яковлевна (1701-?). Дети: Михаил (1723-?) Анастасия (1725-?) Агриппи... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Яковлева
Рождение ребёнка
1723
Сын: Михаил Кузьмин
Мать ребёнка: Мавра Яковлева
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Анастасия Кузьмина
Мать ребёнка: Мавра Яковлева
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Агриппина Кузьмина
Мать ребёнка: Мавра Яковлева
Смерть
Неизвестно