Видякин Василий Данилович
Место рождения
Дата рождения31.08.1947
Дата смерти14.12.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
14.12.2019
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Причина смерти: После операции на сердце в БСМП
Похороны
Неизвестно
Шинное кладбище, участок 125