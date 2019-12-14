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Видякин Василий Данилович

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Место рождения

Сизая, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

31.08.1947

Дата смерти

14.12.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Сизая, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
14.12.2019
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Причина смерти: После операции на сердце в БСМП
Похороны
Неизвестно
Шинное кладбище, участок 125
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