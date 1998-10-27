Рахимов Хамза Габдерахимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1939
Дата смерти27.10.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Татарстан, Азнакаевский р-н, д. Яхшебаево
Бракосочетание
11.03.1969
Рождение ребёнка
14.12.1969
Дочь: Гульнур Хамзиевна
Мать ребёнка: Рахимова Галия Бахтигараевна
Татарстан, Азнакаевский р-н, д. Яхшебаево
Рождение ребёнка
08.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рахимова Галия Бахтигараевна
Татарстан, Азнакаевский р-н, д. Яхшебаево
Рождение ребёнка
25.05.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рахимова Галия Бахтигараевна
Татарстан, Азнакаевский р-н, д. Яхшебаево
Рождение ребёнка
06.11.1984
Мать ребёнка: Рахимова Галия Бахтигараевна
Татарстан, Азнакаевский р-н, д. Яхшебаево
Смерть
27.10.1998
Татарстан, Азнакаевский р-н, д. Яхшебаево