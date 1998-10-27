Рахимов Хамза Габдерахимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимов Хамза Габдерахимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1939

Дата смерти

27.10.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1942 г.р.

Дети

1969 г.р.
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Скрыто настройками приватности
1984 г.р.

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Татарстан, Азнакаевский р-н, д. Яхшебаево
Бракосочетание
11.03.1969

Жена: Рахимова Галия Бахтигараевна

Рождение ребёнка
14.12.1969

Дочь: Гульнур Хамзиевна

Мать ребёнка: Рахимова Галия Бахтигараевна

Татарстан, Азнакаевский р-н, д. Яхшебаево
Рождение ребёнка
08.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахимова Галия Бахтигараевна

Татарстан, Азнакаевский р-н, д. Яхшебаево
Рождение ребёнка
25.05.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахимова Галия Бахтигараевна

Татарстан, Азнакаевский р-н, д. Яхшебаево
Рождение ребёнка
06.11.1984

Сын: Рахимов Хайдар Хамзиевич

Мать ребёнка: Рахимова Галия Бахтигараевна

Татарстан, Азнакаевский р-н, д. Яхшебаево
Смерть
27.10.1998
Татарстан, Азнакаевский р-н, д. Яхшебаево

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