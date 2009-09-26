Показаньева Татьяна Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1981
Отец: Бабин Юрий Саватеевич
Мать: Бабина Галина Сергеевна
Рождение ребёнка
26.09.2009
Сын: Показаньев Михаил
Отец ребёнка: Показаньев Вячеслав
Рождение ребёнка
22.09.2020
Сын: Показаньев Александр
Отец ребёнка: Показаньев Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Показаньев Вячеслав