Показаньева Татьяна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Показаньева Татьяна Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1981

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1981

Отец: Бабин Юрий Саватеевич

Мать: Бабина Галина Сергеевна

Рождение ребёнка
26.09.2009

Сын: Показаньев Михаил

Отец ребёнка: Показаньев Вячеслав

Рождение ребёнка
22.09.2020

Сын: Показаньев Александр

Отец ребёнка: Показаньев Вячеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Показаньев Вячеслав

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