Рождественская Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рождественская Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.02.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.02.2020

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