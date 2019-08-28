Горбунов Иван Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунов Иван Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.2019

Пол

Мужской

Отец

1984 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.2019

Отец: Горбунов Антон Валерьевич

Мать: Горбунова Анна

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