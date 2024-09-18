Ефимова (Павлова) Акулина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова (Павлова) Акулина Степановна

Место рождения

Мастиновка, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

13.05.1914

Дата смерти

20.06.1965

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1914

Отец: Павлов Степан Михайлович

Мать: Павлова Александра Павловна

Мастиновка, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
19.02.1933

Муж: Ефимов Григорий Федорович

Мастиновка, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
03.12.1934

Дочь: Ефимова Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Ефимов Григорий Федорович

Мастиновка, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.09.1937

Сын: Ефимов Евгений Григорьевич

Отец ребёнка: Ефимов Григорий Федорович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.11.1940

Сын: Ефимов Юрий Григорьевич

Отец ребёнка: Ефимов Григорий Федорович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.08.1944

Сын: Ефимов Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Ефимов Григорий Федорович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
20.06.1965
Пенза, город Пенза, Пензенская область

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