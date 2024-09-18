Ефимова (Павлова) Акулина Степановна
Место рождения
Дата рождения13.05.1914
Дата смерти20.06.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1914
Бракосочетание
19.02.1933
Рождение ребёнка
03.12.1934
Дочь: Ефимова Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Ефимов Григорий Федорович
Рождение ребёнка
18.09.1937
Сын: Ефимов Евгений Григорьевич
Отец ребёнка: Ефимов Григорий Федорович
Рождение ребёнка
15.11.1940
Отец ребёнка: Ефимов Григорий Федорович
Рождение ребёнка
02.08.1944
Сын: Ефимов Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Ефимов Григорий Федорович
Смерть
20.06.1965