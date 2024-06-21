Софья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775 ст.
Дата смерти05.06.1831 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Якимов-Анисьев
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
1794 ст.
Рождение ребёнка
1805 ст.
Сын: Семён Иванов
Отец ребёнка: Иван Якимов-Анисьев
Смерть
05.06.1831 ст.
Эпидемия холеры Указана кр. вдовою, 58 лет.
Похороны
05.06.1831 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Одна дата