Софья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСофья Петрова

Софья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775 ст.

Дата смерти

05.06.1831 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Якимов-Анисьев

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1805 ст.

Сын: Семён Иванов

Отец ребёнка: Иван Якимов-Анисьев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
05.06.1831 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Эпидемия холеры Указана кр. вдовою, 58 лет.
Похороны
05.06.1831 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Одна дата

Мы используем куки для улучшения работы сайта.