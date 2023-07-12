(Архипова) Марфа Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.08.1907
Сын: Лаврентьев (фадеев) Василий Михайлович
Отец ребёнка: Фадеев Анисимов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
01.01.1912
Сын: Лаврентьев Анисимов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Фадеев Анисимов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
22.05.1914
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Фадеев Анисимов Михаил Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно