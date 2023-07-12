(Архипова) Марфа Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Архипова) Марфа Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1907

Сын: Лаврентьев (фадеев) Василий Михайлович

Отец ребёнка: Фадеев Анисимов Михаил Семенович

Рождение ребёнка
01.01.1912

Сын: Лаврентьев Анисимов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Фадеев Анисимов Михаил Семенович

Рождение ребёнка
22.05.1914

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Фадеев Анисимов Михаил Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фадеев Анисимов Михаил Семенович

Смерть
Неизвестно
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