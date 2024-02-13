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Петров Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Петров Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова (Кошеляева) Юлия Михайловна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Петрова Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Петрова (Кошеляева) Юлия Михайловна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Петров Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Петрова (Кошеляева) Юлия Михайловна

Смерть
Неизвестно

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