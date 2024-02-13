Петров Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Петров Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Петрова Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Петрова (Кошеляева) Юлия Михайловна
Рождение ребёнка
1950
Сын: Петров Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Петрова (Кошеляева) Юлия Михайловна
Смерть
Неизвестно