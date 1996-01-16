Маркова Галина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1945
Дата смерти16.01.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1945
Отец: не указан
Мать: Маркова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
23.11.1967
Дочь: Горобец Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Шевердак Василий Александрович
Рождение ребёнка
21.07.1980
Дочь: Севастьянова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.01.1996