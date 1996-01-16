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Маркова Галина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1945

Дата смерти

16.01.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1945

Отец: не указан

Мать: Маркова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
23.11.1967

Дочь: Горобец Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Шевердак Василий Александрович

Рождение ребёнка
21.07.1980

Дочь: Севастьянова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевердак Василий Александрович

Смерть
16.01.1996
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