Каплун Иосиф Аронович
Место рождения
Дата рождения08.09.1918
Дата смерти06.05.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Директор магазина. Директор ресторана.
Рождение ребёнка
04.03.1947
Сын: Каплун Владимир Иосифович
Мать ребёнка: Каплун (Устинова) Зоя Дмитриевна
Бракосочетание
15.04.1947
Смерть
06.05.2000
Похороны
Неизвестно