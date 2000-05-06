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Каплун Иосиф Аронович

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Место рождения

Тучин, Рівненська область

Дата рождения

08.09.1918

Дата смерти

06.05.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Тучин, Рівненська область
Работа или профессия
Неизвестно
Директор магазина. Директор ресторана.
Рождение ребёнка
04.03.1947

Сын: Каплун Владимир Иосифович

Мать ребёнка: Каплун (Устинова) Зоя Дмитриевна

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Бракосочетание
15.04.1947

Жена: Каплун (Устинова) Зоя Дмитриевна

Смерть
06.05.2000
Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Похороны
Неизвестно

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