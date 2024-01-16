Чистякова Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1986
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чистякова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Чистяков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чистяков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Чистяков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чистяков Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Чистяков Михаил
Смерть
1986