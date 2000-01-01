Кастрикина Агрипина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кастрикина Агрипина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степан ????

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кастрикин Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Кастрикин Тимофей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кастрикин Тимофей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кастрикина Ольга Тимофеевна

Отец ребёнка: Кастрикин Тимофей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кастрикина Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Кастрикин Тимофей Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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