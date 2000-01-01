Кастрикина Агрипина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степан ????
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кастрикин Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Кастрикин Тимофей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кастрикин Тимофей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кастрикина Ольга Тимофеевна
Отец ребёнка: Кастрикин Тимофей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кастрикина Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Кастрикин Тимофей Сергеевич
Смерть
Неизвестно