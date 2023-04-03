Темиров Закир
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1898
Дата смерти25.10.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Никитина) Анастасия
Место жительства
Неизвестно
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
11.10.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Никитина) Анастасия
Рождение ребёнка
22.09.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Никитина) Анастасия
Рождение ребёнка
26.06.1947
Сын: Темиров Александр
Мать ребёнка: (Никитина) Анастасия
Смерть
25.10.1967