Темиров Закир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темиров Закир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1898

Дата смерти

25.10.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1947 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Никитина) Анастасия

Место жительства
Неизвестно
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
11.10.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Никитина) Анастасия

Рождение ребёнка
22.09.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Никитина) Анастасия

Рождение ребёнка
26.06.1947

Сын: Темиров Александр

Мать ребёнка: (Никитина) Анастасия

Смерть
25.10.1967

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