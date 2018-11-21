Грек Рудольф Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1941
Дата смерти21.11.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1941
Отец: Грек Григорий Сергеевич
Мать: Фикс Юлия Петровна
Рождение ребёнка
06.01.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.11.1977
Сын: Грек Константин Рудольфович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
21.11.2018