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Грек Рудольф Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1941

Дата смерти

21.11.2018

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1919 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1977 г.р.

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1941

Отец: Грек Григорий Сергеевич

Мать: Фикс Юлия Петровна

Рождение ребёнка
06.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Алга, Алгинский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
29.11.1977

Сын: Грек Константин Рудольфович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
21.11.2018
Алга, Алгинский район, Актюбинская область
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