Вишневская (NN) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишневская (NN) Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

01.06.1866

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.06.1866
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