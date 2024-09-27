Ирина Никифорова
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
НОВИНКА МИХАЙЛОВО ИВ-1774 и ранее Ирины и её семьи нет ИВ-1775 Жена ево Ирина 37 ИВ-1776 Жена ево Ирина 39 ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Жена ево Ирина 42 ИВ-1781 Жена ево Ирина 35 ИВ-1782 У нево жена Ири... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Иванов
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1758
Сын: Павел Васильев
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
ПАСЫНОК ФЁДОРА ИВАНОВА И ПАРАСКЕВЫ АЛЕКСЕЕВОЙ ИВ-1774 и ранее Павла и его семьи нет ИВ-1775 Павел 17 ИВ-1776 Павел 19 ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Павел 22 ИВ-1781-1785 Павла нет ИВ-1786 такой ведомости ... Показать все
Рождение ребёнка
1761
Сын: Николай Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
ИВ-1774 и ранее Николая и его семьи нет ИВ-1775 Николай 14 ИВ-1776 Николай 16 ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Николай 19 ИВ-1781 и далее Николая нет
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Акилина Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
МИХАЙЛОВО ИВ-1774 и ранее Акилины и её семьи нет ИВ-1775 Акилина 12 ИВ-1776 Акилина 14 ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Акилина 17 ИВ-1781 Акилина 15 ИВ-1782 Акилина 18 ИВ-1783 Акилина 17 ИВ-1784 Акилина 18 ... Показать все
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Ульяна Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
ИВ-1774 и ранее Ульяны и её семьи нет ИВ-1775 Ульяна 8 ИВ-1776 Ульяна 10 ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Ульяна 13 ИВ-1781 Ульяна 13 ИВ-1782 Ульяна 16 ИВ-1783 Ульяна 15 ИВ-1784 Ульяния 16 ИВ-1785 Ульяна 17 И... Показать все
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
ИВ-1774 и ранее Гаврила и его семьи нет ИВ-1775 Гаврило 5 ИВ-1776 Гаврило 7 ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Гаврило 20 ИВ-1781 Гаврило 12 ИВ-1782 Гаврило 15 ИВ-1783 Гаврило 14 ИВ-1784 Гавриил 15 ИВ-1785 Гавр... Показать все
Смерть
Неизвестно