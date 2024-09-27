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Ирина Никифорова

Место рождения

Новинка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1729 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Новинка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
НОВИНКА МИХАЙЛОВО ИВ-1774 и ранее Ирины и её семьи нет ИВ-1775 Жена ево Ирина 37 ИВ-1776 Жена ево Ирина 39 ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Жена ево Ирина 42 ИВ-1781 Жена ево Ирина 35 ИВ-1782 У нево жена Ири... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Иванов

Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Новинка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Павел Васильев

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ПАСЫНОК ФЁДОРА ИВАНОВА И ПАРАСКЕВЫ АЛЕКСЕЕВОЙ ИВ-1774 и ранее Павла и его семьи нет ИВ-1775 Павел 17 ИВ-1776 Павел 19 ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Павел 22 ИВ-1781-1785 Павла нет ИВ-1786 такой ведомости ... Показать все
Рождение ребёнка
1761

Сын: Николай Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1774 и ранее Николая и его семьи нет ИВ-1775 Николай 14 ИВ-1776 Николай 16 ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Николай 19 ИВ-1781 и далее Николая нет
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Акилина Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МИХАЙЛОВО ИВ-1774 и ранее Акилины и её семьи нет ИВ-1775 Акилина 12 ИВ-1776 Акилина 14 ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Акилина 17 ИВ-1781 Акилина 15 ИВ-1782 Акилина 18 ИВ-1783 Акилина 17 ИВ-1784 Акилина 18 ... Показать все
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Ульяна Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1774 и ранее Ульяны и её семьи нет ИВ-1775 Ульяна 8 ИВ-1776 Ульяна 10 ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Ульяна 13 ИВ-1781 Ульяна 13 ИВ-1782 Ульяна 16 ИВ-1783 Ульяна 15 ИВ-1784 Ульяния 16 ИВ-1785 Ульяна 17 И... Показать все
Рождение ребёнка
1770

Сын: Рекрут Гаврил Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1774 и ранее Гаврила и его семьи нет ИВ-1775 Гаврило 5 ИВ-1776 Гаврило 7 ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Гаврило 20 ИВ-1781 Гаврило 12 ИВ-1782 Гаврило 15 ИВ-1783 Гаврило 14 ИВ-1784 Гавриил 15 ИВ-1785 Гавр... Показать все
Смерть
Неизвестно

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