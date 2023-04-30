Манкевич Мария Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манкевич Мария Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1962

Дочь: Манкевич Людмила Евгеньевна

Отец ребёнка: Манкевич Евгений Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манкевич Виктор Евгеньевич

Отец ребёнка: Манкевич Евгений Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манкевич Евгений Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манкевич Евгений Иванович

Смерть
Неизвестно
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