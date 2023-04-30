Манкевич Мария Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.01.1962
Дочь: Манкевич Людмила Евгеньевна
Отец ребёнка: Манкевич Евгений Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Манкевич Виктор Евгеньевич
Отец ребёнка: Манкевич Евгений Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно