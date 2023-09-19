Сивчик (Белко) Тамара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1930
Дата смерти19.09.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.09.1958
Дочь: Сивчик Александра Николаевна
Отец ребёнка: Сивчик Николай Иванович
Рождение ребёнка
23.11.1963
Дочь: Сивчик Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Сивчик Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.09.2023