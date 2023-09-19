Сивчик (Белко) Тамара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивчик (Белко) Тамара Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1930

Дата смерти

19.09.2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1958

Дочь: Сивчик Александра Николаевна

Отец ребёнка: Сивчик Николай Иванович

Рождение ребёнка
23.11.1963

Дочь: Сивчик Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Сивчик Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сивчик Николай Иванович

Смерть
19.09.2023
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