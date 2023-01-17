Лукина (Иванова) Юлия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина (Иванова) Юлия Георгиевна

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Место рождения

г. Славянск Донецкой области, Украина

Дата рождения

09.04.1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1910 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1941

Отец: не указан

Мать: Иванова Татьяна Тимофеевна

г. Славянск Донецкой области, Украина
Рождение ребёнка
10.08.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукин Юрий Николаевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Юрий Николаевич

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