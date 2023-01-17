Лукина (Иванова) Юлия Георгиевна
Место рожденияг. Славянск Донецкой области, Украина
Дата рождения09.04.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1941
Отец: не указан
г. Славянск Донецкой области, Украина
Рождение ребёнка
10.08.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукин Юрий Николаевич
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно