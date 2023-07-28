Васильченко (Комышанская) Татьяна Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1863
Дочь: Васильченко (Васильченко) Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Васильченко Антон Никитич
Рождение ребёнка
15.01.1864
Дочь: Васильченко (Васильченко) Ксения Антоновна
Отец ребёнка: Васильченко Антон Никитич
Рождение ребёнка
25.09.1866
Дочь: Васильченко (Васильченко) Пелагея Антоновна
Отец ребёнка: Васильченко Антон Никитич
Смерть
Неизвестно