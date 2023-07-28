Васильченко (Комышанская) Татьяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильченко (Комышанская) Татьяна Тимофеевна

Место рождения

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильченко Антон Никитич

Рождение ребёнка
18.02.1863

Дочь: Васильченко (Васильченко) Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Васильченко Антон Никитич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.01.1864

Дочь: Васильченко (Васильченко) Ксения Антоновна

Отец ребёнка: Васильченко Антон Никитич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.09.1866

Дочь: Васильченко (Васильченко) Пелагея Антоновна

Отец ребёнка: Васильченко Антон Никитич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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