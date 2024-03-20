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Гришин Афанасий Яковлевич

Место рождения

дер. Борки, Соболевская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1850

Дата смерти

05.09.1935

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Яков Карпеев

Мать: Марфа Евдокимова

дер. Борки, Соболевская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1884

Сын: Гришин Максим Афонасьев

Мать ребёнка: Гришина Матрона Афанасьева

Рождение ребёнка
1886

Сын: Гришин Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Гришина Матрона Афанасьева

дер. Борок, Соболевская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния
Смерть
05.09.1935
Россия, Рязанская обл., Старожиловский р-н, д. Борки
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