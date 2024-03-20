Гришин Афанасий Яковлевич
Место рождениядер. Борки, Соболевская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния
Дата рождения1850
Дата смерти05.09.1935
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Яков Карпеев
Мать: Марфа Евдокимова
дер. Борки, Соболевская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1884
Мать ребёнка: Гришина Матрона Афанасьева
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Гришина Матрона Афанасьева
дер. Борок, Соболевская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния
Смерть
05.09.1935
Россия, Рязанская обл., Старожиловский р-н, д. Борки