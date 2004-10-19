Чувашова (Мокина) Антонина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1925
Дата смерти19.10.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чувашов Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Чувашов Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чувашов Дмитрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1948
Сын: Чувашов Аркадий Дмитриевич
Отец ребёнка: Чувашов Дмитрий Александрович
Смерть
19.10.2004
Челябинск, Челябинский, Челябинская область