Чувашова (Мокина) Антонина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашова (Мокина) Антонина Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1925

Дата смерти

19.10.2004

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1925

Отец: Мокин Тимофей

Мать: Мокина (Хлызова) Антонина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чувашов Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Чувашов Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чувашов Юрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Чувашов Дмитрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чувашов Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
03.02.1948

Сын: Чувашов Аркадий Дмитриевич

Отец ребёнка: Чувашов Дмитрий Александрович

Смерть
19.10.2004
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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