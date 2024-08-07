Тада — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тада

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1813 г.р.

Дети

Добавил:

ЭР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хадарцев Дзиу Ахметович

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Хадарцев Орак Дзиуович

Отец ребёнка: Хадарцев Дзиу Ахметович

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Хадарцев Ибак Дзиуович

Отец ребёнка: Хадарцев Дзиу Ахметович

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Хадарцев Асабе Дзиуович

Отец ребёнка: Хадарцев Дзиу Ахметович

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Хадарцев Хасако Дзиуович

Отец ребёнка: Хадарцев Дзиу Ахметович

Смерть
Неизвестно

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