Тада
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1842
Отец ребёнка: Хадарцев Дзиу Ахметович
Рождение ребёнка
Около 1846
Отец ребёнка: Хадарцев Дзиу Ахметович
Рождение ребёнка
Около 1866
Отец ребёнка: Хадарцев Дзиу Ахметович
Рождение ребёнка
Около 1868
Отец ребёнка: Хадарцев Дзиу Ахметович
Смерть
Неизвестно