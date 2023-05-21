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Пертуева Ирина Иудовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

До 1897

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Пертуева Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Пертуев Федор Егорович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
19.02.1843

Сын: Пертуев Архип Федорович

Отец ребёнка: Пертуев Федор Егорович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Пертуева Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Пертуев Федор Егорович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
25.05.1847

Дочь: Пертуева Феодосия Федоровна

Отец ребёнка: Пертуев Федор Егорович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пертуев Федор Егорович

Смерть
До 1897
Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
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