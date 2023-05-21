Пертуева Ирина Иудовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиДо 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Пертуева Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Пертуев Федор Егорович
Рождение ребёнка
19.02.1843
Отец ребёнка: Пертуев Федор Егорович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Пертуева Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Пертуев Федор Егорович
Рождение ребёнка
25.05.1847
Дочь: Пертуева Феодосия Федоровна
Отец ребёнка: Пертуев Федор Егорович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1897