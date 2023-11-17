Грачев Валентин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1938
Дата смерти31.01.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1938
Рождение ребёнка
20.08.1962
Дочь: Золотых Галина Валентиновна
Мать ребёнка: Грачева Томара Николаевна
Рождение ребёнка
04.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грачева Томара Николаевна
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.12.1971
Сын: Грачев Александр Валентинович
Мать ребёнка: Грачева Томара Николаевна
Рождение ребёнка
13.12.1971
Сын: Грачев Сергей Валентинович
Мать ребёнка: Грачева Томара Николаевна
Смерть
31.01.1973