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Грачев Валентин Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1938

Дата смерти

31.01.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1938

Отец: Грачев Александр Васильевич

Мать: Грачева Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
20.08.1962

Дочь: Золотых Галина Валентиновна

Мать ребёнка: Грачева Томара Николаевна

Рождение ребёнка
04.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грачева Томара Николаевна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.12.1971

Сын: Грачев Александр Валентинович

Мать ребёнка: Грачева Томара Николаевна

Рождение ребёнка
13.12.1971

Сын: Грачев Сергей Валентинович

Мать ребёнка: Грачева Томара Николаевна

Смерть
31.01.1973
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