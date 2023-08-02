Паренсов Петр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1843
Дата смерти25.08.1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
генерал от инфантерии
Бракосочетание
29.10.1873
Рождение ребёнка
03.11.1874
Дочь: (Паренсова) Мария Петровна
Мать ребёнка: Парсенова (Дягилева) Юлия
Смерть
25.08.1914
Похороны
Неизвестно
Александро-Невская лавра, Никольское кладбище