Паренсов Петр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паренсов Петр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1843

Дата смерти

25.08.1914

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1855 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
генерал от инфантерии
Бракосочетание
29.10.1873

Жена: Парсенова (Дягилева) Юлия

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.11.1874

Дочь: (Паренсова) Мария Петровна

Мать ребёнка: Парсенова (Дягилева) Юлия

Смерть
25.08.1914
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Александро-Невская лавра, Никольское кладбище

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