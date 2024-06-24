Абызова Иулита Семеоновна 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абызова Иулита Семеоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1902

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абызов Артемий

Рождение ребёнка
21.12.1887

Сын: Абызов Петр

Отец ребёнка: Абызов Артемий

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Абызова Наталия Артемиевна

Отец ребёнка: Абызов Артемий

Рождение ребёнка
16.06.1893

Дочь: Абызова Агриппина Артемиевна

Отец ребёнка: Абызов Артемий

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Абызова Екатерина Артемиевна

Отец ребёнка: Абызов Артемий

Рождение ребёнка
26.05.1898

Дочь: Елена Артемьевна

Отец ребёнка: Абызов Артемий

Рождение ребёнка
14.06.1901

Сын: Абызов Федор Артемиевич

Отец ребёнка: Абызов Артемий

Смерть
1902
от брюшного тифа

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