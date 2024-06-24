Абызова Иулита Семеоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абызов Артемий
Рождение ребёнка
21.12.1887
Сын: Абызов Петр
Отец ребёнка: Абызов Артемий
Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Абызова Наталия Артемиевна
Отец ребёнка: Абызов Артемий
Рождение ребёнка
16.06.1893
Дочь: Абызова Агриппина Артемиевна
Отец ребёнка: Абызов Артемий
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Абызова Екатерина Артемиевна
Отец ребёнка: Абызов Артемий
Рождение ребёнка
26.05.1898
Дочь: Елена Артемьевна
Отец ребёнка: Абызов Артемий
Рождение ребёнка
14.06.1901
Отец ребёнка: Абызов Артемий
Смерть
1902
от брюшного тифа