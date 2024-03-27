Хамзя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамзя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1920

Сын: Хамзин Мубин Хамзинович

Мать ребёнка: Хамзина Ханяфия

с.Грибаново Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Зухря

Мать ребёнка: Хамзина Ханяфия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамзина Ханяфия

Смерть
Неизвестно
с.Грибаново Сергачского р-на Горьковской обл.
Похороны
Неизвестно
Грибаново
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