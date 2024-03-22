Анна Константиновна
Место рождения
Дата рожденияДо 1883 ст.
Дата смертиПосле 1902 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883 ст.
Восприемник
26.08.1899 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь Рождение: Ефимия Антониевна Чермы Антоний Васильевич 1882 отец Чермы Стефанида Васильевна 1882 мать Восприемники Чермы Георгий Васильевич крестьянин Чермы Анна Константин... Показать все
Восприемник
12.07.1901 ст.
Афанасьевская церковь 12.07.1901 Чермы Мария Антоновна Чермы отец отец Антон Васильевич Чермы мать мать Стефанида Васильевна Чермы крестьянин Георгий Васильевич Чермы крестьянская дочь Анна Констан... Показать все
Смерть
После 1902 ст.