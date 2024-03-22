Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Константиновна

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1883 ст.

Дата смерти

После 1902 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
26.08.1899 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь Рождение: Ефимия Антониевна Чермы Антоний Васильевич 1882 отец Чермы Стефанида Васильевна 1882 мать Восприемники Чермы Георгий Васильевич крестьянин Чермы Анна Константин... Показать все
Восприемник
12.07.1901 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 12.07.1901 Чермы Мария Антоновна Чермы отец отец Антон Васильевич Чермы мать мать Стефанида Васильевна Чермы крестьянин Георгий Васильевич Чермы крестьянская дочь Анна Констан... Показать все
Смерть
После 1902 ст.
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