Кобелевский (Зеленцова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобелевский (Зеленцова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зеленцов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1945
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