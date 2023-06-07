Кобелевский (Зеленцова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1945
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зеленцов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
1945