Иванов Андрей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.10.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
03.10.1902 ст.
Дочь: Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Иванова Варвара Степановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSSS-Q?i=571&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
06.03.1905 ст.
Дочь: Иванова Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Иванова Варвара Степановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS95-C?i=720&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
27.12.1906 ст.
Мать ребёнка: Иванова Варвара Степановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS3G-Q?i=892&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно