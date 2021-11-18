Ваганов Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваганов Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1942

Дата смерти

18.11.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1942

Отец: Ваганов Михаил Иосипович

Мать: Большакова Апполинария Григорьевна

Рождение ребёнка
07.03.1971

Дочь: Миронова Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Ваганова Зинаида Федоровна

Рождение ребёнка
29.01.1975

Дочь: Скалова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Ваганова Зинаида Федоровна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ваганова Зинаида Федоровна

Смерть
18.11.2021
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