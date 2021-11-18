Ваганов Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1942
Дата смерти18.11.2021
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1942
Рождение ребёнка
07.03.1971
Дочь: Миронова Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Ваганова Зинаида Федоровна
Рождение ребёнка
29.01.1975
Дочь: Скалова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Ваганова Зинаида Федоровна
Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.11.2021