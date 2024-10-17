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Пелагея Иванова

Место рождения

Ветцы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Иван Яковлев

Мать: не указана

Ветцы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.10.1837

Муж: Алексей Иовлев

Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Александр Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Степанида Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.04.1843

Сын: Василий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1844

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1846

Дочь: Авдотья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Парасковья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.01.1851

Сын: Афанасий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.05.1853

Сын: Константин Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.10.1855

Дочь: Параскевв Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Александр Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.03.1858

Дочь: Дарья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.01.1862

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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