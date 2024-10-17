Пелагея Иванова
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Иван Яковлев
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1837
Муж: Алексей Иовлев
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1838
Сын: Александр Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Иовлев
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Степанида Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Иовлев
Рождение ребёнка
03.04.1843
Сын: Василий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Иовлев
Рождение ребёнка
01.04.1844
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Иовлев
Рождение ребёнка
29.07.1846
Дочь: Авдотья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Иовлев
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Парасковья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Иовлев
Рождение ребёнка
14.01.1851
Сын: Афанасий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Иовлев
Рождение ребёнка
16.05.1853
Сын: Константин Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Иовлев
Рождение ребёнка
16.10.1855
Дочь: Параскевв Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Иовлев
Рождение ребёнка
1857
Сын: Александр Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Иовлев
Рождение ребёнка
15.03.1858
Дочь: Дарья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Иовлев
Рождение ребёнка
26.01.1862
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Иовлев
Смерть
Неизвестно