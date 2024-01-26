Ефремов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Ефремов Сергей

Мать: (Докукина) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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