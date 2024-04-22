Щербатов Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербатов Николай Сергеевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.10.1853

Дата смерти

24.02.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1884

Жена: Щербатова София Александровна

Рождение ребёнка
17.11.1885

Сын: Щербатов Эммануил Николаевич

Мать ребёнка: Щербатова София Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.11.1887

Дочь: Чернышева-Безобразова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Щербатова София Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
чиновник
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.02.1887
Москва, город федерального значения Москва
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