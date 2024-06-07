Лихацкий Константин Васильевич 1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лихацкий Константин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Лихацкий Василий Михайлович

Мать: Лихацкая Гася

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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