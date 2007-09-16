Юркив Михаил Остапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркив Михаил Остапович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1949

Дата смерти

16.09.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
После 1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Смерть
16.09.2007
Похороны
После 16.09.2007
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия

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