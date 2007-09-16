Юркив Михаил Остапович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1949
Дата смерти16.09.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
После 1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Смерть
16.09.2007
Похороны
После 16.09.2007
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия