Мухаметзянов Шамиль Насырович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметзянов Шамиль Насырович

Место рождения

г.Кумертау, БАССР

Дата рождения

30.10.1958

Дата смерти

10.06.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Кумертау, БАССР
Рождение ребёнка
05.09.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Кумертау, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Кумертау, БАССР
Смерть
10.06.2021
г.Кумертау, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
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